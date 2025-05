The Last Of Us 2 | Bella Ramsey spiega le emozioni di Ellie durante gli eventi del season finale

Nell'epilogo della seconda stagione di The Last Of Us, Bella Ramsey esplora le complesse emozioni di Ellie, la protagonista, nel finale della serie. L'attrice condivide le sue riflessioni su come gli eventi toccanti del finale catturino la lotta interiore del personaggio, offrendo una nuova prospettiva sull'adattamento del celebre videogioco che ha emozionato il pubblico. Disponibile ora su Sky e NOW.

L'attrice Bella Ramsey ha commentato gli eventi raccontati nell'ultima puntata della seconda stagione di The Last Of Us. L'episodio finale di The Last Of Us 2, il secondo capitolo televisivo della storia tratta dal popolare videogioco, è arrivato sugli schermi di Sky e NOW. La protagonista Bella Ramsey, intervistata da Deadline, ha commentato gli eventi mostrati nella puntata, legati alla voglia di vendetta nei confronti di Abby che anima Ellie. Non proseguite con la lettura se non volete! Degli eventi che segnano Ellie Bella Ramsey, parlando delle morti mostrate nel season finale di The Last of Us, ha sottolineato: "Tutte queste persone stanno perdendo la vita intorno a lei, e ora anche le persone che ama, a ...

