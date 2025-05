The Great Dog Show | un grande successo a La Galleria

Sabato 24 maggio, La Galleria di Parma ha ospitato la terza edizione di The Great Dog Show, un evento imperdibile per gli amanti dei cani. La piazzetta centrale si è trasformata in un vivace palcoscenico, regalando al pubblico esibizioni straordinarie e momenti indimenticabili, celebrando l’amore per i nostri amici a quattro zampe.

Sabato 24 maggio, La Galleria di Parma si è trasformata in un vero e proprio paradiso per gli amanti dei cani con la terza edizione di The Great Dog Show. Un pomeriggio magico, in cui la piazzetta centrale del Centro si è animata con esibizioni spettacolari, performance mozzafiato e momenti di...

The Great Dog Show, lo spettacolo comincia - La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione attraverso la pagina dedicata su Eventbrite. Lo riporta gazzettadiparma.it

