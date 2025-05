The Family Anticipazioni 27 maggio 2025 | Bedri minaccia Hulya e confessa l' omicidio del padre!

Nell'episodio del 27 maggio 2025 di "The Family" su Canale 5, tensioni esplosive emergono quando Bedri affronta Hulya, minacciandola e confessando un oscuro segreto: l'omicidio del padre. Nel frattempo, Hulya ha deciso di stringere la presa su Nedret facendolo arrestare, aggiungendo drammaticità a una trama già carica di tensione familiare e conflitti irrisolti. Non perdere questi sviluppi mozzafiato!

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 27 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya ha fatto arrestare Nedret, e Bedri l'affronta a brutto muso...

