The Big Interview arriva a Milano il nuovo evento di Wired

Il 26 giugno, l'Università Bocconi di Milano ospiterà "The Big Interview", il nuovo evento di Wired. Tra i relatori di spicco ci saranno l'esploratore Bertrand Piccard, la docente di intelligenza artificiale Mariarosaria Taddeo, il robot umanoide Desdemona e l'imprenditore del nucleare Stefano Buono, pronti a condividere le loro esperienze e visioni sul futuro. Un'opportunità imperdibile per approfondire temi innovativi e ispiratori.

