Tg Università – 26 5 2025

In questo episodio del tg università del 26 maggio 2025, si affrontano temi cruciali, come i recenti sviluppi nella riforma del reclutamento dei docenti e l'incontro tra il famoso ballerino Roberto Bolle e gli studenti della Cattolica di Milano. Inoltre, si celebra l'opera "Urania’s Passion" alla Sapienza, che promuove la scienza inclusiva. Rimanete sintonizzati per ulteriori notizie dal mondo accademico.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Reclutamento dei docenti, passi avanti per la riforma – Danza e studio, a Milano Bolle incontra gli studenti della Cattolica – Alla Sapienza Urania's passion, opera che celebra la scienza inclusiva

