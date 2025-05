Tg Sport – 26 5 2025

In questa edizione del tg sport del 26 maggio 2025, la Juventus si assicura un posto in Champions League, mentre la Lazio è esclusa dalle competizioni europee. Empoli e Venezia retrocedono dalla Serie A, con il Lecce che si salva. In Formula 1, Norris trionfa a Montecarlo, mentre allaMotoGP Bezzecchi colpisce a Silverstone. Infine, Musetti inizia bene il Roland Garros con un omaggio a Nadal.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – La Juventus conquista il posto Champions, Lazio fuori dall'Europa – Empoli e Venezia salutano la Serie A, il Lecce è salvo – A Montecarlo vince Norris su Leclerc, colpo Bezzecchi a Silverstone – Musetti parte bene al Roland Garros, omaggiato Nadal – La Barba al Palo – Che feste! Ma l'Inter è sparita.

