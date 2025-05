Tg News – 26 5 2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Comunali, centrosinistra verso vittoria a Genova e Ravenna – Scudetto del Napoli, festa grande sul Lungomare – Scontri al corteo contro Dl Sicurezza a Roma – Delitto Garlasco, difensore Sempio: "Nordio ha ragione, Stasi innocente" – Israele avverte: "Evacuare subito Khan Younis" – Ucraina, Ue lavora a sanzioni per paralizzare economia russa – Qualità della vita, per i giovani Gorizia è la migliore – Referendum, nel nuovo spot Cgil un "passaparola" per la partecipazione – Previsioni 3B Meteo 27 Maggio

