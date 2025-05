Tg Economia – 26 5 2025

In questa edizione del Tg Economia, approfondiamo i temi di attualità economica: il rinvio dei dazi tra Usa e Ue da parte di Trump, la ripresa sostenuta dalla ristorazione, la continua crescita del mercato dell’auto usata e l’imminente scadenza per l’acconto IMU, previsto per il 16 giugno. Rimanete aggiornati con le notizie più rilevanti dal mondo dell’economia.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Dazi Usa-Ue, Trump rinvia di nuovo – La ristorazione traina la ripresa – Il mercato dell’auto usata cresce ancora – Fisco, il 16 giugno scade l’acconto IMU mgggsl Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tg Economia – 26/5/2025

