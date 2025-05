“Testa o croce?” | il western atipico con Alessandro Borghi

"Testa o croce?", l'ultimo film di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, si distingue come un western atipico che intreccia romanticismo e leggenda. Presentato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard, il film esplora le sfumature del mito attraverso la lente del Wild West Show di Buffalo Bill, offrendo una narrazione che sfida le convenzioni del genere.

