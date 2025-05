Test del sangue rileva malattie genetiche rare nei bambini in soli tre giorni

Un nuovo test del sangue rivoluzionario, frutto della collaborazione di un team di ricerca internazionale, promette di ridurre drasticamente i tempi di diagnosi per le malattie genetiche rare nei bambini, fornendo risultati in soli tre giorni. Questa innovazione potrebbe porre fine all'odissea diagnostica che molte famiglie affrontano, accorciando notevolmente il percorso verso una corretta identificazione e gestione delle condizioni rare.

Un team di ricerca internazionale ha sviluppato un innovativo test del sangue in grado di identificare diverse malattie genetiche rare in soli tre giorni. Gli esperti sottolineano che spesso queste condizioni comportano una "odissea diagnostica" di mesi o addirittura anni, talvolta caratterizzata da esami invasivi e potenzialmente pericolosi...

