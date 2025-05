Tesoro cedola minima Btp Italia fissata all' 185%

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che la cedola reale annua minima per la ventesima emissione del Btp Italia è fissata all'1,85%. Il collocamento avrà inizio martedì 27 maggio, mentre la cedola definitiva sarà comunicata venerdì 30 maggio. Questa emissione rappresenta un'importante opportunità per gli investitori in cerca di stabilità e rendimento.

