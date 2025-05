Terrorismo fai-da-te | arrestato a Perugia un altro ventenne In casa manuali per costruire bombe e prove di radicalizzazione jihadista

A Perugia, un ventenne è stato arrestato per possesso di manuali su come costruire bombe e materiali che evidenziano una significativa radicalizzazione jihadista. Questo episodio non è isolato, ma rappresenta un preoccupante fenomeno in crescita nel Paese, aggravato dal recente arresto di un altro giovane in possesso di un arsenale digitale legato al jihadismo. La situazione mette in luce la gioventù vulnerabile al contagio estremista.

Non è un episodio isolato, ma la conferma di un fenomeno sotterraneo che si ripresenta con inquietante regolarità. A pochi giorni dall’arresto del ventenne egiziano trovato in possesso di un vero e proprio arsenale digitale del jihadismo, un altro caso scuote il Paese: questa volta il protagonista è un italiano, incensurato, di appena 24 anni, fermato dalla polizia di Perugia su mandato della Procura, con l’accusa di autoaddestramento con finalità di terrorismo . anche internazionale. Perugia, il ventenne nella rete dell’Isis. La Direzione centrale della Polizia di prevenzione, in collaborazione con l’Fbi infatti, ha individuato diversi indirizzi Ip attivi in Italia che avevano effettuato accessi a siti collegati a organizzazioni jihadiste: portali dediti alla propaganda, al proselitismo, al reclutamento e all’insegnamento delle tecniche di fabbricazione di ordigni esplosivi... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Terrorismo fai-da-te: arrestato a Perugia un altro ventenne. In casa manuali per costruire bombe e prove di radicalizzazione jihadista

