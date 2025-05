Terribile scontro tra auto e furgone sulla provinciale | 77enne in gravi condizioni

Un grave incidente stradale ha sconvolto la provinciale, coinvolgendo un’auto e un furgone, e lasciando un uomo di 77 anni in condizioni critiche. Questo è il quarto incidente registrato nel Salento in soli due giorni, di cui uno fatale, avvenuto questa mattina intorno alle 10 sulla strada che collega Copertino. Le autorità stanno investigando sull'accaduto per comprendere le dinamiche dell'incidente.

