Terribile schianto Muore un ventenne Gravissima l’amica in auto insieme a lui

Un tragico incidente stradale ha stroncato la vita di Alessandro Trovatelli, un ventenne di Pistoia. L'episodio, avvenuto all'alba di domenica, ha visto coinvolte tre automobili e ha lasciato gravemente ferita l'amica che viaggiava con lui. Una nuova, triste vicenda che si aggiunge al drammatico bollettino di giovani vite spezzate sulla strada.

Alessandro Trovatelli, vent’anni, di Pistoia: un nome che purtroppo si aggiunge al lungo elenco di giovani vittime della strada. Il ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto all’alba di domenica. Erano circa le 4 quando è avvenuto il drammatico impatto che ha coinvolto tre auto e cinque giovani: il ventenne che ha perso la vita e quattro feriti, fra cui una ragazza pistoiese di vent’anni (che era in auto con la vittima) in gravissime condizioni, ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia in prognosi riservata. La giovane è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d’urgenza nella mattinata di ieri e successivamente sarebbe stata trasferita a Careggi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terribile schianto. Muore un ventenne. Gravissima l’amica in auto insieme a lui

