Terremoto Serie B ufficiali le date dei playout

Il Consiglio Federale ha comunicato le date ufficiali per i playout di Serie B, cruciali per le squadre in lotta per non retrocedere. Sebbene le formazioni coinvolte debbano ancora essere determinate, l'attenzione è rivolta a queste partite, che si svolgeranno in un clima di grande tensione e aspettativa. Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa importante fase della stagione calcistica.

Non si conoscono ancora ufficialmente le squadre che giocheranno gli spareggi per non retrocedere dalla Serie B alla Serie C, ma ci sono le due date in cui si giocheranno. Arrivata la decisione del Consiglio Federale che ha scelto di "riposizionare la data della disputa della gara dopo la...

