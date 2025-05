Terremoto oggi sul Vesuvio di magnitudo 2 2 | sentito dalla popolazione soprattutto a Ottaviano

Oggi, alle 7:40, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ha interessato il Vesuvio, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Il comune di Ottaviano è stato il più colpito, con residenti che hanno avvertito chiaramente il fenomeno sismico. Scopri di più su questa mattinata sismica e le sue implicazioni per la zona.

Scossa di magnitudo 2.2 questa mattina alle 7:40 sul Vesuvio. Il terremoto è stato sentito nel comune più vicino, quello di Ottaviano... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Terremoto oggi sul Vesuvio di magnitudo 2.2: sentito dalla popolazione soprattutto a Ottaviano

