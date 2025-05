Terremoto in Italia nuova scossa in mattinata | paura tra la popolazione

Una nuova scossa di terremoto ha colpito questa mattina l'area del Vesuvio, generando paura tra i residenti. Alle 7:40, una leggera ma avvertibile scossa ha scosso Napoli, ancora dormiente, con epicentro vicino al Comune di Ottaviano. Nonostante la magnitudo, il timore è palpabile, suscitando preoccupazioni in una popolazione già abituata a tali eventi sismici.

Una leggera ma percepibile scossa di terremoto ha scosso questa mattina la zona del Vesuvio, seminando preoccupazione tra i residenti. La terra ha tremato alle 7:40, in una Napoli ancora assonnata, e l'epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi del Comune di Ottaviano. Il fenomeno, anche se contenuto nella magnitudo, si inserisce in un quadro di instabilità sismica che negli ultimi mesi sta interessando in modo sempre più costante l'area vulcanica napoletana. E stavolta, a far salire la tensione, c'è anche un nuovo sciame sismico in corso nella zona dei Campi Flegrei.