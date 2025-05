Terremoto in Italia due scosse ravvicinate | un boato improvviso tantissima paura

Un forte boato ha sorpreso la popolazione italiana, con due scosse di terremoto ravvicinate che hanno risvegliato timori e ansie. Sebbene di lieve intensità , i fenomeni sismici sono stati avvertiti in molti comuni, riaccendendo le preoccupazioni su un possibile sciame sismico. La comunità si interroga ora sull'eventualità di nuove scosse e sulla necessità di rimanere vigili.

La terra ha tremato di nuovo in Italia, con due scosse ravvicinate che hanno svegliato la popolazione e riportato la paura tra i cittadini. I fenomeni sismici, seppur di lieve entità , sono stati chiaramente avvertiti in diversi comuni e hanno alimentato la preoccupazione per un possibile sciame in corso. Il timore è legato anche alla frequenza degli eventi registrati negli ultimi mesi: una sequenza che ha riportato l'attenzione su aree considerate a rischio moderato, ma comunque monitorate con attenzione. Fortunatamente, anche in questo caso, non si segnalano danni a persone o strutture. Le scosse di terremoto sono state registrate nella notte e nella prima mattinata del 26 maggio nel Foggiano, in Puglia...

