Terremoto a Napoli scossa ai piedi del Vesuvio

Questa mattina, lunedì 26 maggio, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ha colpito la zona ai piedi del Vesuvio, a Napoli. L'evento sismico, registrato alle 7:40, ha avuto una profondità molto superficiale di appena 0,1 chilometri, destando preoccupazione tra i residenti. I sismografi hanno monitorato l'accaduto, ma al momento non si segnalano danni significativi.

