Terranuova Traiana | Settimana Cruciale per la Scelta del Nuovo Direttore Sportivo

Terranuova Traiana si prepara a una settimana cruciale per il futuro della squadra in serie D. Le decisioni in arrivo potrebbero segnare una svolta, con Simone Finocchi impegnato nella selezione del nuovo direttore sportivo. L'obiettivo è chiaro: completare prima questo importante task, per poi proseguire con la pianificazione della stagione. Gli sviluppi sono attesi con grande interesse dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

TERRANUOVA In casa Terranuova Traiana si apre una settimana decisiva in vista della programmazione della nuova stagione in serie D. Simone Finocchi sta sfogliando i petali della margherita per individuare la figura di un nuovo direttore sportivo. La road map è chiara: prima l’incarico al diesse, poi si andrĂ a trattare con Marco Becattini. Il tempo stringe, perchĂ© il tecnico di Figline Valdarno potrebbe guardare con interesse ad altre opportunitĂ , se a piazza Coralli non si raggiungerĂ in breve tempo un’intesa. GiĂ a margine del play-out contro il Figline, il trainer aveva auspicato un cambio di passo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana: Settimana Cruciale per la Scelta del Nuovo Direttore Sportivo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terranuova Traiana: Settimana Cruciale per la Scelta del Nuovo Direttore Sportivo - Simone Finocchi cerca un nuovo direttore sportivo per Terranuova Traiana, mentre Marco Becattini attende un'intesa per restare. Si legge su msn.com

Sfida decisiva in Serie D: Terranuova Traiana contro Figline per la salvezza - Per il campionato di serie D, alle 16, si gioca l’ultima ed avvincente sfida play out del girone E fra il Terranuova Traiana e il Figline di Beoni. Al "Matteini" si preannuncia una lotta cruciale per ... lanazione.it scrive

Terranuova Traiana-Figline: sfida decisiva per evitare la retrocessione - Alessio Sacconi tiene gli occhi puntati su Terranuova Traiana-Figline ... La squadra si è allenata in serenità per tutta la settimana, ma il peso di ogni partita adesso si fa sentire. Riporta lanazione.it

La lunga settimana del Terranuova Traiana