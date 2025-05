Terra dei Fuochi stop a coltivazioni e pascolo su terreni a rischio

Nella Terra dei Fuochi, il sindaco di Villa Literno ha adottato l'ordinanza numero 10 del 2025, vietando pascoli e coltivazioni su terreni ritenuti a rischio. Tale provvedimento mira a tutelare la salute pubblica, imponendo la certificazione di conformitĂ per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli su aree classificate come "classe uso agricolo B".

Il sindaco di Villa Literno ha emesso l'ordinanza numero 10 del 2025, imponendo il divieto di pascolo, produzione di foraggere e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli senza previa certificazione di conformitĂ su specifici terreni agricoli classificati in "classe uso agricolo B" dal...

