Terni si ritrovano dopo 54 anni dal diploma conseguito all’Itis | Giornata fantastica

Dopo 54 anni dal diploma, i former studenti della 5E elettrotecnici dell'Itis di Terni si sono riuniti per una giornata di ricordi e emozioni. L'incontro ha risvegliato legami preziosi e nostalgia, rendendo l'evento memorabile, sebbene segnato anche da un velo di tristezza per coloro che non sono più con noi. Un momento di celebrazione per un lungo percorso di vita condiviso.

Giorno di reunion a Terni per alcuni vecchi compagni di scuola. A ritrovarsi stavolta gli alunii della classe 5E elettrotecnici, a 54 anni dal diploma conseguito all'Itis cittadino. "È stata una giornata fantastica - hanato - anche se velata dalla tristezza per...

