Terni segnalazioni e doppia iniziativa politica | Emissioni di polveri e preoccupazioni diffuse per la salute

A Terni, un tema di salute pubblica ha riunito forze politiche opposte. I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico hanno presentato due atti riguardanti le emissioni di polveri dall'area deposito di via Irma Bandiera, sollevando preoccupazioni diffuse tra i cittadini. Le interrogazioni, presentate in parallelismo, evidenziano l'importanza di affrontare la questione in modo congiunto e responsabile.

Un medesimo tema ha simbolicamente unito i poli opposti di palazzo Spada. I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e del Partito democratico hanno presentato due atti sull’area deposito collocata in via Irma Bandiera, a pochi metri dalla pista di pattinaggio all’aperto. Entrambe le interrogazioni... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, segnalazioni e doppia iniziativa politica: “Emissioni di polveri e preoccupazioni diffuse per la salute”

Capodanno saltato a Terni, la Rai: «Subito nuove iniziative per il territorio» - TERNI Niente Capodanno Rai dalle acciaierie di Terni, ma nuovi progetti per promuovere il territorio. «In considerazione del protrarsi dell'emergenza e in considerazione di quanto previsto dall ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it

Terni, dopo la segnalazione - TERNI Sono cominciate all’alba le operazioni della Polizia di Stato, con l’impiego di tre pattuglie della Squadra Volante, per lo sgombero e la bonifica dell'ex Dicat nei press in Corso del ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Terni, la bomba del sindaco Bandecchi: “Lascio Ternana e Unicusano” - Terni, clamorosa doppia dimissione per il sindaco Bandecchi: "Lascio la presidenza della Ternana e di Unicusano" Doppia dimissione per il neoeletto sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il patron ... 🔗Riporta affaritaliani.it