Terni il palazzo comunale di Collescipoli tra petizione e replica | Oltre trecento firme non prese in considerazione

A Collescipoli, il palazzo comunale torna al centro del dibattito grazie a una petizione promossa dall’associazione culturale L’Astrolabio, che ha raccolto oltre 316 firme. Il documento critica la decisione dell’amministrazione comunale di avviare un avviso pubblico 'non vincolante', sollevando interrogativi sulla partecipazione e le scelte democratiche nella gestione del patrimonio cittadino. La situazione si complica con le reazioni dell’amministrazione.

Trecentosedici firme ha raccolto la petizione popolare lanciata dall'associazione culturale L'Astrolabio. Nel documento si fa riferimento al palazzo Comunale di Collescipoli ed alla decisione dell'amministrazione comunale di procedere con un avviso pubblico 'non vincolante' per manifestazione di...

