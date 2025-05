Tentato omicidio di Chiarano archiviata la posizione di Edmon Balaj

L'inchiesta sul tentato omicidio a Chiarano si chiude per Edmon Balaj, il kosovaro accusato ma la cui posizione è stata archiviata. Nonostante i plurimi sospetti sollevati, gli elementi raccolti dalla Procura non hanno fornito prove sufficienti per una condanna. La decisione segna un punto di svolta nella complessa indagine, seguita con attenzione dagli organi di giustizia locale.

A carico del kosovaro Edmon Balaj (difeso dall'avvocato Alessandra Nava) permangono plurimi sospetti che però non hanno trovato riscontro nel corso della minuziosa indagine condotta dalla Procura. Gli elementi raccolti non sono quindi sufficienti per una pronuncia di condanna in un futuro...

