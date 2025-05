Tentato omicidio del genero Alex Lucchesi resta in carcere | E' socialmente pericoloso

Il tribunale di Riesame ha confermato la custodia cautelare di Alex Lucchesi, considerato socialmente pericoloso, dopo il suo arresto per tentato omicidio del genero. Il legale di Lucchesi, l'avvocato Giorgio Pietramala, aveva presentato un ricorso, ma la richiesta è stata respinta, mantenendo il 52enne in carcere mentre si svolgono le indagini.

Alex Lucchesi, resa dei conti dopo la lite con il genero: «Mi ha umiliato davanti ai miei familiari e mi tormentava da mesi» - CHIARANO Dopo quasi due settimane passate in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, acuite dalla detenzione in carcere, Alex ... di tentato omicidio nei confronti del genero ...

Sparatoria in gelateria, Alex Lucchesi trovato e arrestato a Ceggia. Dovrà rispondere del tentato omicidio del genero Gregori Malacarne - CHIARANO - È stato trovato alle 11.30 di oggi, nei pressi del cimitero di Ceggia (Venezia) Alex Lucchesi ... ricercato per tentato omicidio, rintracciato dai militari del dipendente Nucleo ...