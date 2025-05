Tentano furto di gioielli in corso Vittorio Emanuele | arrestati due ladri

Due ladri sono stati arrestati dopo un tentativo di furto nella gioielleria Ferrara, in Corso Vittorio Emanuele a Salerno. L'incidente, avvenuto intorno alle 5:30 dell'alba, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, portando a un intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Scopriamo i dettagli di questa audace azione e il successivo lieto fine dell'operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti  Si chiude con il lieto fine l'ennesimo tentativo di furto che intorno alle 5,30 dell'alba di questa mattina due persone hanno provato a mettere a segno ai danni della gioielleria Ferrara situata su Corso Vittorio Emanuele a Salerno.  Tutta la scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del negozio che ha vetrina sul corso principale ma anche nella traversa. Proprio a quella laterale avevano puntato i due ladri, l'unica nella quale la gioielleria lascia pochi pezzi considerati di valore minore rispetto agli altri.  Non appena però i due tentano di avvicinarsi il sistema di allarme scatta...

