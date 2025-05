Tensioni sul lungomare alla festa scudetto | tifosi forzano i varchi ed entrano Arriva la polizia|VIDEO

Tensioni e caos hanno segnato i festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli, con alcuni pseudotifosi che hanno forzato i varchi di via Partenope, accedendo a una zona rossa vietata. La situazione è degenerata, richiamando l'intervento della polizia per ristabilire l'ordine. Un video documenta gli attimi critici di questa festa, trasformata in un momento di scontro.

Nel video si vedono alcuni pseudotifosi forzare uno dei varchi di via Partenope ed entrare nella zona rossa vietata. Dopo poco arriva la polizia per tentare di ristabilire l'ordine.

