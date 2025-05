Tensioni a Roma e accese discussioni parlamentari sul decreto sicurezza

Tensioni a Roma in concomitanza con accese discussioni parlamentari sul decreto sicurezza. Oggi, in piazza Barberini, manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine in via del Tritone, scatenando episodi di violenza durante un corteo inizialmente previsto come statico. Gli scontri riflettono il crescente malcontento verso la normativa in discussione.

Durante la giornata odierna, si sono verificati episodi di tensione in piazza Barberini a Roma, dove alcuni partecipanti a una manifestazione contro il dl sicurezza hanno cercato di forzare il barricato delle forze dell'ordine in via del Tritone. Il corteo, già preavvisato con modalità statica, ha visto manifestanti coraggiosi muniti di scudi, decisi a proseguire .

