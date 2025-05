Tennis oggi decima giornata di gare al Trofeo Leather Crown di Dolo

Oggi si svolge la decima giornata di gare al Trofeo Leather Crown presso il Tc Dolo, un evento che offre un montepremi di 10.000 euro. Fino al 31 maggio, 107 talentuosi giocatori si sfideranno, coordinati da Micaela Barbuni e supervisionati da Andrea Spolaore. Un'opportunitĂ imperdibile per gli appassionati di tennis e per vedere in azione i migliori atleti del settore.

Al Tc Dolo decima giornata di gare al Trofeo Leather Crown con montepremi di 10mila euro; si prosegue fino a sabato 31 maggio. Erano 107 in tutto i giocatori ai nastri di partenza, coordinati da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore. Clicca qui per iscriverti al canale... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Tennis, oggi decima giornata di gare al Trofeo Leather Crown di Dolo

Internazionali d’Italia 2025 oggi in tv: orari 15 maggio, programma, ordine di gioco, streaming - Oggi, giovedì 15 maggio, decima giornata degli Internazionali d'Italia di tennis. Ci si avvicina sempre di più alla stretta finale. Di scena gli ultimi ... Si legge su oasport.it

Tennis, Roland Garros 2025: 6 azzurri in campo nella prima giornata. Programma e risultati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tennis, Roland Garros 2025: 6 azzurri in campo nella prima giornata. Programma e risultati ... Segnala tg24.sky.it

Nella notte la sfida di NBA tra Oklahoma City Thunder - Minnesota Timerwolves - Gli eventi sportivi da vedere in tv oggi, martedì 20 maggio 2025, tennis, Premier League, basket e Giro d'Italia ... Lo riporta gazzetta.it