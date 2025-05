Tennis galeotta fu Parigi | la foto con Musetti fa il giro del web

Nel vivace mondo del tennis, Lorenzo Musetti ha catturato l'attenzione non solo per le sue qualità sul campo, ma anche per una fotografia emozionante insieme a Lola, che ha fatto il giro del web. Con l'inizio del Roland Garros, molti si sono divertiti ironizzando sui benefici della paternità per il giovane tennista, facendo riferimento alla recente nascita del suo primogenito.

Lorenzo Musetti, il Roland Garros inizia con una "fuga di foto" del tutto inaspettata: ecco cosa ci faceva con la bellissima Lola. Sono in tanti, una volta appresa la notizia, ad avere ironizzato sul fatto che la paternità non abbia fatto che bene a Lorenzo Musetti. Dopo la nascita del primogenito Ludovico, in effetti, il tennista carrarino ha come preso la rincorsa. Ha scalato la classifica e adesso, finalmente, è riuscito a sfondare le porte della top ten e ad accomodarsi in mezzo ai grandi. Tennis, scandalo a Parigi: la foto con Musetti fa il giro del web (Instagram) – Ilveggente.it Quando, dunque, lui e la compagna Veronica Confalonieri hanno annunciato che ci sarà presto un altro bebè in famiglia, molti tifosi hanno colto al volo l'occasione per avanzare delle ipotesi sul suo futuro...

