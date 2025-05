Tennis finisce il Roland Garros di Zeppieri Esce a testa alta dalla gara con Alcaraz

Giulio Zeppieri conclude la sua avventura al Roland Garros 2025 con una prestazione onorevole, nonostante la sconfitta al primo turno contro il campione in carica Carlos Alcaraz. Il 23enne di Latina, arrivato nel main draw dalle qualificazioni, ha lottato con determinazione, mettendo in mostra il suo talento contro la seconda testa di serie del torneo.

Finisce subito l’avventura di Giulio Zeppieri al Roland Garros 2025. Il 23enne tennista di Latina esce al primo turno dopo aver perso contro Carlos Alcaraz. Il pontino, proveniente dalla qualificazioni, cede con onore in tre set alla testa di serie numero 2 e campione uscente del torneo di Parigi... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Tennis, finisce il Roland Garros di Zeppieri. Esce a testa alta dalla gara con Alcaraz

Approfondimenti da altre fonti

Tennis, finisce il Roland Garros di Zeppieri. Esce a testa alta dalla gara con Alcaraz; Tennis, finisce l'avventura di Sara Errani nelle qualificazioni al Roland Garros; TENNIS: Finisce subito il Roland Garros di Lucia Bronzetti, ko con Alexandrova; Tennis, finisce il Roland Garros di Zeppieri. Esce a testa alta dalla gara con Alcaraz. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tennis, finisce il Roland Garros di Zeppieri. Esce a testa alta dalla gara con Alcaraz - Il tennista pontino cede con onore in tre set al numero due del tabellone e campione uscente di Parigi. Il risultato finale è di 6-3 6-4 6-2 ... 🔗Lo riporta latinatoday.it

Roland Garros: stasera c'è Cocciaretto, Bronzetti fuori - Finisce al primo turno il Roland Garros di Lucia Bronzetti, sconfitta 63 62 da Ekaterina Alexandrova, numero 20 del mondo, che ha fatto valere ... 🔗sport.tiscali.it scrive

Roland Garros, diretta oggi: Alcaraz batte l'azzurro Zeppieri, Darderi ko con Korda, avanza Sinner. Orari e dove vederle in tv e streaming - Giornata di debutti al Roland Garros 2025. Oggi, lunedì 26 maggio, scende in campo Jannik Sinner nel primo turno contro il francese Rinderknech; esordio anche per il campione in carica ... 🔗Scrive ilmattino.it

Sinner-Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2025