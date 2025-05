Telecomunicazioni del futuro FiberCop punta sui giovani

FIBERCOP, leader nell'infrastruttura digitale italiana, e il Politecnico di Torino hanno avviato una collaborazione innovativa rivolta ai giovani. Insieme, stanno dando vita a dieci progetti di ricerca e sperimentazione per progettare le reti di telecomunicazione del futuro, puntando su creatività e innovazione per trasformare le sfide tecnologiche in opportunità concrete. Un passo decisivo verso un'era digitale sempre più connessa e all'avanguardia.

FIBERCOP, la società che gestisce l'infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, e il Politecnico di Torino hanno avviato una collaborazione strategica per sviluppare e progettare le reti di telecomunicazione del futuro. La partnership prevede 10 progetti di ricerca e sperimentazione su tecnologie avanzate per le infrastrutture digitali, insieme a iniziative di formazione, eventi e challenge per la ricerca di talenti. La collaborazione è stata presentata al Politecnico di Torino alla presenza del Rettore, Stefano Paolo Corgnati, e del Responsabile Technology & Innovation di FiberCop, Daniele Franceschini...

