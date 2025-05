tecnologie subacquee alleanza strategica per i fondali

Nel contesto dell'economia blu, cresce l'importanza di investimenti e formazione nel settore delle tecnologie subacquee. A Roma, è stato siglato un protocollo di collaborazione tra la Federazione del Mare e WSense, azienda italiana all'avanguardia nelle comunicazioni subacquee. Questa alleanza strategica mira a sviluppare nuove professionalità , consolidando le competenze necessarie per valorizzare e tutelare i fondali marini.

L' ECONOMIA BLU HA NECESSITÀ di avere sempre più investimenti e formazione. E in questa direzione, ovvero la formazione di nuove professionalità , è stato firmato a Roma, un protocollo di collaborazione della Federazione del Mare e WSense, società italiana leader nei sistemi di comunicazione subacquea wireless. La Federazione del Mare rappresenta la componente industriale del cluster marittimo italiano. L'obiettivo della Federazione è quello di "dare rappresentanza unitaria al mondo marittimo del Paese, per consentirne l'apprezzamento come fattore di sviluppo ed affermarne la comunanza di valori, di cultura e di interessi, che scaturisce anche dal costante confronto con l'esperienza internazionale", spiega il suo presidente, Mario Mattioli (nella foto, con Chiara Petrioli).