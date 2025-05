Teatro alla Scala nuova stagione abbonamenti fino a 11 460 euro

Il Teatro alla Scala ha svelato la stagione 2025/2026, caratterizzata da 250 spettacoli e eventi di grande prestigio. Durante la conferenza stampa, il nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina e il maestro Riccardo Chailly, che celebra la sua ultima stagione da direttore musicale, hanno condiviso dettagli sulle esclusive offerte di abbonamenti, con prezzi che arrivano fino a 11.460 euro.

È stata presentata la stagione 20252026 del Teatro alla Scala con 250 spettacoli e numerose manifestazioni in programma. La conferenza stampa si è tenuta al Piermarini con il nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina, il maestro Riccardo Chailly alla sua ultima stagione da direttore musicale, il direttore del corpo di ballo Frederic Olivieri, il sindaco Giuseppe Sala e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. In prima fila erano presenti anche la senatrice a vita Liliana Segre e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. La stagione si aprirà il 7 dicembre con Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Å ostakovi?... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Teatro alla Scala nuova stagione, abbonamenti fino a 11.460 euro

