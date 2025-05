Teatro alla Scala la Lady Macbeth di Shostakovich alla Prima del 7 dicembre Ortombina punta sui giovani e lancia una nuova era | Voglio un teatro che tutti devono visitare

Il 7 dicembre, il Teatro alla Scala presenta la prima della "Lady Macbeth" di Shostakovich, segnando l'inizio di una nuova era sotto la direzione di Fortunato Ortombina. Con un focus sui giovani e un invito alla fruizione per tutti, l'evento rappresenta anche l'ultima performance di Riccardo Chailly, un momento di riflessione e celebrazione della sua eredità artistica.

“E’ la prima presentazione di stagione del Teatro alla Scala sotto la guida del nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina (in gran parte ereditata dal precedente Dominique Meyer, ndr) ma è anche l’ultima di Riccardo Chailly. ” Lo ha sottolineato, ringraziandolo per il suo grande lavoro e per la sua immensa carriera di oltre 50 anni, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi presente in conferenza stampa con il governatore Attilio Fontana, il primo cittadino e presidente della Fondazione Teatro alla Scala Beppe Sala e Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura. Il direttore musicale lascerà infatti a fine 2026 (ma proseguirà con nuovi progetti oltre l’incarico) il ruolo al coreano Myung-Whun Chung, nomina che ha colto di sorpresa chi riteneva Daniele Gatti il suo successore più papabile e lo stesso maestro Gatti, che ha scelto di cancellare tutti i suoi impegni con il Piermarini... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Teatro alla Scala, la “Lady Macbeth” di Shostakovich alla Prima del 7 dicembre. Ortombina punta sui giovani e lancia una nuova era: “Voglio un teatro che tutti devono visitare”

