Tav vince gara-1 contro Fabo Montecatini | decisivi Abega e Alibegovic

Nella prima gara della serie, il TAV si impone su Fabo Montecatini con un punteggio di 81-75, grazie a prestazioni decisive di Abega e Alibegovic. Nonostante un’ottima prova di Chiera, autore di 27 punti, la squadra di Villa riesce a strappare la vittoria, piazzando i colpi chiave nei momenti salienti. La prossima sfida si preannuncia all’insegna della battaglia.

Tav 81 Fabo 75 TAV: Vecchiola 9, Abega 13, Alibegovic 14, Sergio 5, Manenti 8; Reati 9, Zanetti 16, Restelli 3, Cagliani 4, Leoni, Sissoko ne, Carpi ne. All. Villa. FABO MONTECATINI: Dell’Uomo 1, Chiera 27, Natali 9, Sgobba 8, Arrigoni 17; Benites 6, Kupstas 4, Paesano 3, Giannozzi, Trapani ne. Aminti ne. All. Barsotti. Arbitri: Marzo e Schena. Parziali: 19-20, 38-35, 56-53. Rimpianti. È una bella occasione persa quella di gara-1 per la Fabo. Treviglio vince con il fiatone, baciata in fronte nel finale dalla freddezza ai liberi di Abega e Alibegovic e da una giocata di Vecchiola dopo una partita quasi nulla... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tav vince gara-1 contro Fabo Montecatini: decisivi Abega e Alibegovic

