Tarquinia identità e tradizione | un convegno aprirà il Palio dell’Anello

Il 25 maggio 2025, Tarquinia si prepara ad ospitare un’importante iniziativa in vista del Palio dell’Anello. Il convegno “Identità e tradizione: le prospettive per il Palio dell’Anello” aprirà la tre giorni della manifestazione, venerdì 30 maggio alle 17:30, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale. Un’occasione per esplorare le radici storiche e culturali di una tradizione che unisce la comunità locale.

Tarquinia (VT), 25 maggio 2025 – La tre giorni del Palio dell’Anello prenderà il via venerdì 30 maggio, alle 17,30, nella suggestiva cornice della sala consiliare del Palazzo Comunale di Tarquinia, con il convegno “Identità e tradizione: le prospettive per il Palio dell’Anello”. L’iniziativa, aperta al pubblico e alla stampa, è pensata come momento di riflessione e confronto sulle radici culturali, le strategie di valorizzazione e le prospettive future di una manifestazione storica profondamente radicata nel territorio e nel patrimonio identitario della città. Dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola autorevoli esponenti del mondo della cultura, delle rievocazioni storiche e degli enti coinvolti: Franco Amadio, presidente Fitetrec-Ante, che illustrerà l’inserimento del Palio di Tarquinia nel circuito della federazione sportiva nazionale; Renato Chiti, presidente di Medieval Italy, che presenterà il circuito nazionale Medieval Italy e l’imminente costituzione della DMO (Destination Management Organization); Antonio Tempesta, presidente dell’Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, che spiegherà le nuove normative relative alle rievocazioni storiche e agli abiti d’epoca; Leandro Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (I... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it