Targa alle forze dell’ordine Omaggio a chi si è distinto

Oggi celebriamo l'impegno e il coraggio delle forze dell'ordine, dedicando loro una targa commemorativa. Come hanno affermato Falcone e Borsellino, la legalità si costruisce quotidianamente attraverso gesti significativi. Questi riconoscimenti rappresentano un semplice ma potente tributo a chi, con dedizione, contribuisce a un futuro migliore per tutti noi. Esprimiamo la nostra profonda gratitudine a coloro che si sono distinti in questo fondamentale impegno.

Una targa ai rappresentanti delle forze dell’ordine che si sono distinti. "Falcone e Borsellino dicevano che la legalità si costruisce quotidianamente attraverso semplici gesti. I riconoscimenti di oggi sono un gesto semplice per la legalità, un modo per esprimere la gratitudine profonda nei confronti di chi giorno per giorno ha cura della nostra sicurezza e del bene comune – ha commentato la sindaca Anna Varisco durante la cerimonia alla Cineteca Milano Metropolis –. Sono un omaggio a uomini e donne che si sono distinti non solo per atti di coraggio, ma anche per l’esempio di umanità, prontezza e senso civico"... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Targa alle forze dell’ordine. Omaggio a chi si è distinto

Ne parlano su altre fonti

Nessuna pietà per gli sbadati ai posti di blocco: dal 1 giugno le Forze dell’Ordine ti scannerizzano in 3 secondi - Ai posti di blocco non sarà ammessa nessuna distrazione o dimenticanza, dal 1° giugno le forze dell'ordine scannerizzano gli automobilisti. Scrive abruzzo.cityrumors.it

Forze dell’ordine, strumenti e pratiche per riflettere - (Cultura) La recente pubblicazione Police Abolition. Corso di base sull’abolizione della polizia (Momo, pp. 96, euro 13), curata da Italo Di Sabato e Turi Palidda nella sua edizione italiana, con le i ... Segnala ilmanifesto.it

Targa illeggibile? Quando scatta la multa e cosa fare - Se il conducente viene fermato più volte con lo stesso problema e non provvede alla sostituzione della targa, si rischia anche la confisca del veicolo. Le forze dell’ordine, durante i controlli su ... Lo riporta virgilio.it

Targa System: soluzione di riconoscimento targhe progettato per le forze dell’ordine