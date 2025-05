Tare nuovo didrettore sportivo del Milan | "Torneremo protagonisti in Italia e in Europa"

Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan. Con un passato di successo alla Lazio, Tare si è già espresso con ottimismo riguardo al futuro: “Torneremo protagonisti in Italia e in Europa.” Questa nomina segna l'inizio di una nuova era per il club rossonero, che punta a rilanciarsi ai massimi livelli nel calcio continentale.

