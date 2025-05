Tare incassa il primo rifiuto ufficiale | non allenerà il Milan

Igli Tare ha ricevuto il primo rifiuto ufficiale nella sua ricerca di un nuovo allenatore per il Milan, spingendo i dirigenti rossoneri a cerchi alternative. Con un passato significativo alla Lazio, Tare dovrà ora sfruttare la sua esperienza per trovare un successore adatto per guidare la squadra. Chi sarà il prossimo allenatore dei Rossoneri? Scopriamo insieme le possibili candidati.

Chi sarà il prossimo allenatore dei Rosso Neri? Non lui, che ha già dato buca a Tare. Il Direttore Tecnico del Milan è Igli Tare, un uomo che in Serie A ha fatto molta esperienza soprattutto con la maglia della Lazio con cui ha giocato agli inizi del 2000. Ora, questa stessa esperienza gli servirà per trovare ingaggi interessanti per il Milan, squadra che non ha disputato proprio il suo miglior campionato, finendo per trovarsi ora a metà classifica, ben lontano dalla zona Champions. Il primo passo per rimettere la squadra in carreggiata, però, parte dalla panchina. E’ ormai evidente che Sérgio Conceição – anch’egli ex calciatore di Serie A che nel Milan ha giocato come calciatore ai tempi d’oro – non rimarrà come coach della squadra, un po’ per le prestazioni insufficienti del team, un po’ per il progetto che Tare e la società vorrebbero mettere in piedi più a lungo termine... 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com