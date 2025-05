Tare è il nuovo ds del Milan Motivo di grande orgoglio

Igli Tare è stato nominato ufficialmente nuovo direttore sportivo del Milan, un ruolo che rappresenta un grande orgoglio per il club. Originario dell'Albania e classe 1973, Tare porta con sé un'importante esperienza nel calcio professionistico italiano, avendo giocato per squadre come Brescia, Bologna e Lazio. Sarà un elemento chiave nella gestione sportiva della squadra, rispondendo direttamente all'amministratore delegato Giorgio Furlani.

MILANO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan e riporterà all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Albanese classe 1973, Tare ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, vestendo le maglie di Brescia, Bologna e Lazio. Al termine della carriera da calciatore, si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo per oltre quindici anni il ruolo di ds della Lazio e contribuendo ai recenti successi del club biancoceleste, tra cui tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. “Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera – le parole di Furlani – La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso”... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tare è il nuovo ds del Milan “Motivo di grande orgoglio”

