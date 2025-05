Taranto verso il ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra

A Taranto si avvicina il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra, Pietro Bitetti, e il rappresentante del centrodestra, Luca Lazzaro. In un clima politico intenso, le due fazioni si preparano a confrontarsi per la guida della città, mentre gli elettori valutano le proposte e le visioni per il futuro della comunità. La sfida elettorale promette di essere accesa e decisiva per il destino di Taranto.

