Taranto verso il ballottaggio tra Bitetti e Lazzaro

Taranto si appresta al ballottaggio tra Pietro Bitetti e Gianni Lazzaro, con il primo in testa secondo l'ultimissimo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. Bitetti, candidato del centrosinistra, si colloca tra il 37% e il 41%, sostenuto da una coalizione che include il Pd e altre forze locali. La competizione si preannuncia intensa, con il futuro della città in gioco.

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Taranto √® avanti con il 37-41% il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, sostenuto dal Pd, Avs, Per Bitetti sindaco, Demos, Unire Taranto, Con Bitetti, Democrazia Cristiana e Partito Liberal Democratico-Azione. ¬† ¬† ¬† Il candidato di centrodestra Luca Lazz√†ro, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Liberale e Noi Moderati-Lazz√†ro sindaco √® al 20-24% mentre Francesco Tacente, candidato di Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti per Taranto-Socialisti, Udc-Evviva Taranto √® al 19-23%... 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Taranto verso il ballottaggio tra Bitetti e Lazzaro

Amministrative a Taranto, exit poll: in vantaggio Bitetti, si va verso il ballottaggio - Nelle elezioni amministrative di Taranto, gli exit poll indicano un vantaggio per il candidato Bitetti, che sembra avviarsi verso il ballottaggio. 🔗continua a leggere

Exit poll Rai, Taranto verso ballottaggio Bitetti-Lazzaro - A Taranto secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (37% - 41 %) e il candidato del centrodestra (senza l ... 🔗Segnala ansa.it

Amministrative a Taranto, exit poll: in vantaggio Bitetti, si va verso il ballottaggio - In attesa dell‚Äôaffluenza definitiva al voto per le comunali di Taranto, si sono chiuse alle ore 15 di oggi le operazioni ... 🔗msn.com scrive

Risultati elezioni Taranto 2025 oggi, spoglio in diretta: per exit poll sarà ballottaggio - Risultati elezioni amministrative Taranto 2025: è iniziato oggi lo spoglio dei voti, segui con noi lo scrutinio in diretta live con gli exit poll che parlano di un ballottaggio. 🔗Riporta money.it