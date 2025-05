Tar Lombardia annulla delibere Arera | impatto su utenti vulnerabili del mercato elettrico

Il Tar della Lombardia ha annullato le delibere dell'ARERA relative agli utenti vulnerabili del mercato elettrico, in seguito a una norma proposta da Alberto Gusmeroli. Questa decisione solleva interrogativi sul futuro delle tutele per le fasce più deboli, evidenziando le complessità regolatorie che influenzano l'accesso e la sostenibilità dei servizi energetici in Italia.

Il Tar della Lombardia ha bocciato le delibere emanate dall'Arera in applicazione della norma introdotta dal presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, per consentire agli utenti vulnerabili del mercato libero dell'elettricità e del servizio tutelato dell'energia di rientrare nel sistema a tutele graduali. Lo rende noto il Codacons citando la sentenza del Tribunale amministrativo. "La conseguenza più grave sembra essere quella di autorizzare le società dell'energia che operano nel Servizio a Tutele Graduali a rifiutare i clienti vulnerabili che provengono da altri mercati, privandoli delle condizioni più favorevoli esistenti e di un risparmio medio sulla bolletta della luce stimato in 113 euro annui a utente"...

