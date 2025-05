Tapiro a Inzaghi | C’è rammarico ma bisogna anche saper perdere Futuro? Ho un obiettivo

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia, esprimendo rammarico per la sconfitta nello scudetto ma anche determinazione per il futuro. In un momento di riflessione, ha sottolineato l'importanza di saper perdere e di mantenere saldi gli obiettivi, confermando la sua volontà di ritrovare la vittoria. Ecco i dettagli delle sue dichiarazioni.

Simone Inzaghi, allenatore dell' Inter, ha parlato in occasione della consegna del Tapiro d'Oro da parte di Striscia La Notizia dopo lo scudetto perso ed in vista della finale di Champions League contro il PSG. STAGIONE INTER – «Bisogna saper vincere e bisogna saper perdere. Ci dispiace, ma penso sia stato un campionato avvincente giocato da due grandi squadre che si sono battute fino all'ultimo. Chiaramente c'è del rammarico da parte nostra, ma i miei ragazzi hanno dato veramente tutto...

