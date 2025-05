Tale madre tale figlia | il look mini-me di Letizia di Spagna e la principessa Sofia

In occasione del diploma dell'Infanta Sofia all'UWC Atlantic College, Letizia di Spagna ha sfoggiato un look minimal e raffinato, che ha catturato l’attenzione. La cerimonia, tenutasi al Castello di San Donato, ha visto la presenza di Re Felipe e della Regina Letizia, celebrando un traguardo importante nella vita della giovane principessa, che ha scelto una tuta Mango con uno scollo asimmetrico.

L’ Infanta Sofia si è diplomata all’Uwc Atlantic College, in Galles. Per l’occasione, Re Felipe e la Regina Letizia si sono recati al Castello di San Donato per assistere alla cerimonia di consegna del diploma. La neo diplomata ha scelto una tuta di Mango caratterizzata da uno scollo asimmetrico e una silhouette aderente in vita, mentre Letizia Ortiz ha indossato un tailleur firmato Hugo Boss con blazer doppiopetto con bottoni neri e pantaloni coordinati. La mise è stata completata da degli orecchini di Gold&Roses. Madre e figlia hanno scelto entrambe il color rosso per sottolineare la loro forte complicità... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tale madre, tale figlia: il look mini-me di Letizia di Spagna e la principessa Sofia

