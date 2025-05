Takyon avvia la nuova era | prenotazioni senza intermediari

Takyon dà il via a una nuova era nel mondo delle prenotazioni, permettendo di prenotare stanze direttamente dai siti degli hotel, senza intermediari. Questo approccio porta vantaggi significativi per le strutture alberghiere, che non devono pagare commissioni elevate alle piattaforme come Booking. Inoltre, i clienti possono rivendere le loro prenotazioni se non possono più viaggiare, rendendo il processo più flessibile e conveniente per tutti.

PRENOTARE DIRETTAMENTE le stanze dai siti degli hotel senza passare dalle piattaforme specializzate. Con un importante vantaggio per gli alberghi (che non pagano commissioni che arrivano al 20% alle piattaforme tipo Booking) e per i clienti che possono rivendere la loro prenotazione nel caso non potessero effettivamente usufruire della stanza. Takyon, startup italiana che ha introdotto sul mercato per la prima volta il concetto di proprietà digitale e rivendibilità delle prenotazioni, per favorire il contatto tra hotel italiani e turisti, entra a far parte, con la nuova piattaforma denominata " DirectSearch ", del progetto Tourism Digital Hub del ministero del Turismo, che mira a innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Takyon avvia la nuova era: prenotazioni senza intermediari

