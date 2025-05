Tajani | Siamo amici di Israele ma diciamo basta alla guerra Hamas ha perso è il momento di fare una tregua

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha affermato chiaramente che l'Italia, pur mantenendo un'alleanza con Israele, chiede la fine del conflitto e l'avvio di una tregua. Intervenendo su Rai3 durante l'evento ReStart, Tajani ha sottolineato la necessità di un cambiamento nella dinamica attuale, evidenziando una posizione diplomatica che invita alla pace dopo la recente escalation tra Israele e Hamas.

« Siamo amici di Israele, ma ora diciamo basta guerra. È il momento di fare la tregua». Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervenendo a ReStart questa mattina su Rai3. Una dichiarazione che pesa come una nota diplomatica ufficiale e segna una linea chiara: l’Italia, da sempre amica e alleata di Israele, ora chiede la pace perché « la popolazione civile di Gaza sta soffrendo troppo ». Tajani: “Hamas ha trascinato Israele in una guerra dove i civili sono usati come scudo”. Parole nette, scandite con l’ordine e la compostezza di chi non intende cedere né all’emotività né al calcolo politico... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tajani: “Siamo amici di Israele, ma diciamo basta alla guerra. Hamas ha perso, è il momento di fare una tregua”

