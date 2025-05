Tajani esorta Israele su Gaza | Guerra vinta ma ora basta attacchi

Nel suo recente intervento su Rai 3, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affrontato tematiche cruciali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla situazione a Gaza. Sottolineando la vittoria nella guerra, Tajani ha esortato Israele a fermare ulteriori attacchi, evidenziando l'importanza di una stabilità duratura nella regione e il ruolo cruciale dell'America nel contesto internazionale.

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilasciato un'intervista a ReStart su Rai 3, partendo come primo argomento dalla guerra in Ucraina: "Non credo in un disimpegno dell'America rispetto alla guerra, le parole di ieri di Donald Trump sono state ferme nei confronti di Vladimir Putin. La Russia non chiuderà mai un accordo in tempi brevissimi. Anzi, cercherà di conquistare più terreno possibile'e per Mosca è difficile fare una marcia indietro repentina". Altro tema affrontato dal leader di Forza Italia è lo scontro a Gaza tra Israele ed Hamas: "Israele ha vinto la guerra contro Hamas a Gaza e dovrebbe interrompere gli attacchi militari contro una popolazione civile che ha sofferto troppo...